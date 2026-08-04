Вахтовик в Томской области отдал аферистам 1,4 миллиона рублей

Вахтовик был уверен, что действительно покупает и продает цифровые активы на бирже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Томская полиция сообщила о новом случае обмана в регионе. Как уточнили 4 августа в УМВД России по Томской области, мошенники выманили крупную сумму денег у уроженца Кемеровской области, приехавшего на вахту в Парабельский район.

Мужчина нашел в Интернете предложение о дополнительном заработке на криптовалюте и перешел по ссылке. Вахтовик был уверен, что действительно покупает и продает цифровые активы на бирже; несколько раз он смог вывести прибыль. Затем организаторы торгов объявили, что для вывода полученных доходов нужно пополнить криптокошелек на определенную сумму.

Мужчина выполнил это требование, но денег не получил. На этом этапе мужчина понял, что общается с мошенниками и обратился в полицию.

Общая сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей.

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