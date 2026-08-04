Кратковременный дождь и жара до +28°С ожидаются в Томске 5 августа

Метеорологи предупреждают томичей о кратковременных осадках Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на среду, 5 августа.

В области ожидается переменная облачность; ночью — местами, днем повсеместно, кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, крупный град. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы.

Ветер южный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы усилятся до 19-24 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +14…+19°С, днем ожидается +26…+31 градус. Местами будет прохладнее: +20…+25°С.

В Томске 5 августа возможен кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром — туман.

Ветер южный 4-9 метров в секунду, местами порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. Предстоящей ночью в областном центре температура воздуха составит +16…+18°С, днем столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов.

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