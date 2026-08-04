За сутки число возгораний в томских лесах выросло с 38 до 45 очагов

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 8 лесных пожаров. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

В Томской области утром во вторник, 4 августа, зафиксировано 45 лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства сообщили, что самое большое число очагов — 24 — действует в Верхнекетском районе.

Сутки назад — утром в понедельник, 3 августа, в томских лесах действовало 38 очагов.

Федеральная Авиалесоохрана 3 августа сообщила, что для помощи Томской области в тушении лесных пожаров в регион направлены 50 сотрудников лесопожарных формирований Иркутской области.

С 13 июня на территории всей Томской области введен режим чрезвычайной ситуации; с 22 июня установлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера в лесах. В связи с повышением пожарной опасности на территории Томской области установлен особый противопожарный режим, который будет действовать по 31 августа.

На время действия особого режима штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются для граждан, должностных и юридических лиц. Сообщать о возгорании или задымлении в лесу нужно на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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