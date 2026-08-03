Иркутские десантники вылетели в Томск для борьбы с огненной стихией

Полсотни бойцов усилят фронт борьбы с лесным огнем Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лесопожарная обстановка в Сибири потребовала введения дополнительных сил. Для помощи Томской области в тушении лесных пожаров направлены 50 работников лесопожарных формирований Иркутской области. Об этом 3 августа сообщил профильный департамент.

На сегодняшний день помощь региону уже оказывают более 270 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны и специалисты наземных служб семи регионов страны. В их числе Хабаровский край, Иркутская, Новосибирская, Омская, Кировская, Мурманская и Архангельская области. Ожидается, что в ближайшее время в область прибудут еще 50 авиапожарных из Амурской области.

По оперативным данным областного департамента лесного хозяйства на 16:00 мск, в тайге действует более 40 лесных пожаров, три очага локализованы. За сегодня ликвидировано пять возгораний в Верхнекетском и Колпашевском лесничествах.

Общая группировка сил превышает 400 человек личного состава, на вооружении которых находится 24 единицы тяжелой техники. Для мониторинга кромки огня и переброски десанта задействована авиация МЧС.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах региона введен с 13 июня. Ситуация резко осложнилась из-за вспышки сухих гроз на труднодоступных и удаленных от дорог территориях. Из-за высокой пожарной опасности особый противопожарный режим продлен до конца августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасная вода в Томи: Роспотребнадзор нашел кишечную палочку у Коммунального моста

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru