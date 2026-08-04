Жители томской многоэтажки с затопленным подвалом добились вмешательства СК

В подъездах штукатурка местами ободрана до основания. Фото: ОНФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет о ситуации в доме, расположенном в Томске, в переулке Лазо, 10а. В этом здании проживают 159 семей, которые столкнулись с целым рядом серьезных проблем.

В томском ОНФ ранее уточнили, что подвал в здании затоплен, в квартирах — повышенная влажность и плесень. В подъездах штукатурка местами ободрана до основания.

В СУ СК России по Томской области в связи с ситуацией в доме в переулке Лазо, 10а в конце июля было возбуждено уголовное дело. Оно касается предоставления услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Александр Бастрыкин распорядился, чтобы ему был представлен подробный отчет о ходе расследования.

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