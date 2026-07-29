В Томской области у 19 человек подтвержден диагноз «клещевой энцефалит»

В конце июля активность клещей в Томске и области снижается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала эпидсезона в Томской области диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 19 человек, в том числе у 2 детей. Болезнь Лайма диагностирована у 21 человека, в том числе у 5 детей. В региональном управлении Роспотребнадзора 29 июля сообщили, что обращаемость за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей снижается.

За последнюю неделю — с 22 по 29 июля к врачам по поводу встреч с опасными паукообразными обратились 246 жителей области. Наибольшая часть обращений приходится на Томск и Томский район — 179 случаев.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации с присасыванием клещей обратилось 14 865 человек.

В Роспотребнадзоре напомнили, что клещевой энцефалит можно предупредить; самая эффективная защита от заболевания — эта прививка. В регионе в этом году от КВЭ вакцинировались почти 60 тысяч человек.

Несмотря на снижение активности клещей, санитарные врачи напоминают, что при выездах на природу стоит надевать светлую одежду, на которой легко будет заметить нежелательное присутствие. Вирус клещевого энцефалита попадает к человеку в первые секунды присасывания.

Клещи не живут на деревьях, они обитают в траве, в низкорослых кустарниках, в опавшей листве. Самое излюбленное место концентрации — это лесные тропы и дорожки с заросшими травой обочинами.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, ждать ли в регионе ядовитого паука каракурта, атакующего Сибирь.

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