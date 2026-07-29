Пожары в томских лесах тушат сотни парашютистов и десантников. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

Томская база авиационной охраны лесов 28 июля поделилась коротким видео, на котором запечатлен процесс доставки снаряжения пожарным в глухую тайгу.

«Когда лесные пожарные работают на удаленных кромках лесных пожаров, куда нет дорог, единственная связь с «большой землей» — это авиация. Вертолеты и самолеты сбрасывают грузы на парашютах: продукты, палатки, спальные мешки, снаряжение, противопожарный инвентарь», — говорится в сообщении базы.

Груз должен попасть точно в зону, обозначенную пожарными. Видео: томская авиабаза

Каждый груз укладывается в специальный контейнер и сбрасывается на парашютных системах. Важна точность. Посылка должна попасть точно в зону, обозначенную пожарными, иначе они останутся без необходимого в суровых условиях тайги.

Летом 2026 года лесные пожары в Томской области тушат в основном вручную. С помощью бензопил расчищают залежи ветровалов и буреломов. Лопатами и топорами-мотыгами прокладывают минерализованные полосы. Пускают от них контролируемый отжиг для остановки стихийного огня. Проводят прямое тушение кромок с помощью ранцевых лесных огнетушителей. Для всех этих работ требуется оборудование, которое доставляют, в том числе, по воздуху.

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