Красные пятна встречаются у молодых самок «черной вдовы» и у части взрослых особей. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

В июле 2026 года в Омской области зафиксировали случаи обнаружения каракуртов. Кроме того, новосибирцы сообщают в соцсетях о необычных темных пауках. «КП-Томск» пообщалась с учеными и выяснила, грозят ли местным жителям встречи с нежеланным «гостем». Ведь сибиряков пугают сообщения в прессе о том, что ядовитое членистоногое постепенно идет на восток страны из-за изменения климата.

Взрослые самки считаются самыми опасными для человека, их яд наиболее токсичен. Фото: Карадагский природный заповедник / «Вконтакте»

Каракурт — кто он и чем опасен?

Каракурта в народе называют «черной вдовой». Это один из самых ядовитых пауков, обитающих в России. Его укус опаснее змеиного: уже через 15-20 минут тело охватывает жгучая боль, затем появляются озноб, затруднение дыхания и судороги. С исчезновением симптомов отравления состояние больного постепенно улучшается. Смерть от укуса регистрировали только в тех случаях, когда люди не обращались за помощью к врачам.

Для лечения применяют противокаракуртовую сыворотку. Советский и казахстанский зоолог, профессор Павел Мариковский предложил прижигать место укуса спичкой не позднее двух минут после инцидента, чтобы еще не всосавшийся яд разрушился при нагреве.

Известно, что 3 года назад в Вологде подросток попал в реанимацию из-за встречи с каракуртом. Этот случай широко обсуждался в СМИ и показал, что опасные членистоногие уже добрались до северных регионов. Специалисты подчеркивают: чаще всего неприятности случаются на природе, во время отдыха, работы на приусадебных участках или в частных домах. Особенно активно «черные вдовы» нападают на людей в июле и августе, в период своей пауков. При этом агрессию они обычно проявляют не просто так, а будучи потревоженными.

Были ли инциденты?

Сегодня, 28 июля, ситуацию прокомментировали «КП-Томск» в областном управлении Роспотребнадзора со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии:

«В 2026 году случаев обнаружения каракуртов на территории региона не фиксировалось».

Стоит ли беспокоиться из-за глобального потепления?

«Каракурты могут приходить на южные территории Сибири, но никак не в Томск. Климат меняется, но зона растительная у нас все равно остается прежней, это важный фактор. В Омской области, например, есть степи. Каракурты более запустыненные регионы любят, чем наш, где зона все-таки лесная. То есть, даже при потеплении им нужны большие остепненные участки, которых у нас нет. Так что мы можем не бояться этих пауков в обозримом будущем», — рассказала «Комсомольской правде — Томск» кандидат биологических наук, доцент кафедры беспозвоночных ТГУ Елена Субботина.

Ее комментарий подтвердил слова бывшего профессор этой же кафедры Владимира Романенко. Еще в 2023 году он пояснял изданию: каракурт расширяет ареал, но, как правило, ограничивается самыми теплыми частями степей. Такой паук уже обитает в некоторых районах Алтая, и вполне допустимо, что в небольшом количестве появился и в южных степях Новосибирской области. Однако в Томской области, по словам ученого, каракурт встречается крайне редкою При этом речь идет не о прижившейся популяции, а лишь о случайно завезенных особях с фруктами или другими товарами. Так, относительно недавно «монстрик» попал в один из районов нашей области, но все закончилось благополучно.

Владимир Никифорович убежден: самый ядовитый паук в России вряд ли сможет выжить в Сибирских Афинах из-за особенностей климата, а также короткого лета.

«У нас намного холоднее по сравнению с той же Вологдой», — добавил ученый.

На Алтае вполне можно встретить самого ядовитого в России паука. Если происходит нападение, нужно обязательно обратиться к врачам.

Стоит ли томичам опасаться?

Прямо сейчас повода для паники у томичей нет. Каракурты действительно переселяются поближе к ним из-за изменения климата, однако для закрепления в регионе «черным вдовам» нужны открытые остепненные пространства. Единичные случаи завоза ядовитых пауков не ведут к формированию устойчивой популяции. Но в Томской области, по единодушному мнению ученых и официальным данным, эти пауки пока не обосновались.

Для тех, кто собирается в путешествие в южные регионы, стоит помнить: пик активности и укусов приходится на 2 последних месяца лета.

Тело у каракурта гладкое, блестящее, обычно черное. Фото: Карадагский природный заповедник / «Вконтакте»

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что в середине июля клещи стали реже нападать на людей.

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