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НовостиОбщество27 июля 2026 0:15

Последняя неделя июля в Томской области начнется с жары до +29°

В областном центре возможен кратковременный дождь, в области — ливни
Елена Белоусова
В понедельник в регионе ожидается переменная облачность

В понедельник в регионе ожидается переменная облачность

Фото: Елена Белоусова.

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на понедельник, 27 июля. В области местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град, утром в отдельных районах — туманы.

Ветер северный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +24…+29°С.

В Томске в последний понедельник июля ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, местами порывы будут достигать до 12 метров в секунду.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов.

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