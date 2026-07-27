Последняя неделя июля в Томской области начнется с жары до +29°

Фото: Елена Белоусова.
Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на понедельник, 27 июля. В области местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град, утром в отдельных районах — туманы.
Ветер северный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +24…+29°С.
В Томске в последний понедельник июля ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, местами порывы будут достигать до 12 метров в секунду.
В дневные часы столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов.
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