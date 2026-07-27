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НовостиОбщество27 июля 2026 1:05

Радио и ТВ не работают утром 27 июля в Томске из-за профилактики

Вещание также отключено в Колпашеве, Асине, Стрежевом, селе Павлово и поселке Белый Яр
Елена Белоусова
Профилактические работы продлятся до 11.00 по местному времени

Профилактические работы продлятся до 11.00 по местному времени

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Профилактика спутниковых каналов доставки сигнала стала причиной отключения эфирного вещания в ряде населенных пунктов Томской области в понедельник, 27 июля.

По информации томского областного радиотелевизионного передающего центра, с 08.00 до 11.00 радио и телевидение не работают в Томске, Стрежевом, Колпашево, Асино, селе Павлово Каргасокского района и рабочем поселке Белый Яр Верхнекетского района.

В ОРТПЦ уточнили, что регулярные плановые работы предотвращают сбои оборудования. Профилактика — это проверка систем электроснабжения и охлаждения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, прочистка оборудования.

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