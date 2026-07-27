Прокуратура проверит информацию о затоплении жилых домов в томском микрорайоне

В прокуратуре обещают установить причины и условия, которые привели к затоплению, и дать оценку соблюдению прав томичей Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Томской области региона Сергей Ломакин поручил проверить информацию о затоплении жилых домов в микрорайоне Черемошники в Томске. Об этом в ведомстве сообщили рано утром в понедельник, 27 июля.

«В средствах массовой информации появились сообщения о затоплении после сильного ливня канализационными стоками и дождевой водой жилых домов в микрорайоне Черемошники в Томске. Прокурор региона Сергей Ломакин поручил организовать проверку и взял на личный контроль устранение последствий случившегося, а также восстановление прав жильцов подтопленных домов», — говорится в сообщении ведомства.

Паблик «Милый Томск» вечером в воскресенье, 26 июля, опубликовал обращения от жителей улицы Крымской, которые не смогли получить помощь от городских экстренных служб в сложной ситуации. Паблик обозначил проблему так — произошел порыв городской канализации, несколько сотен домов затоплено фекалиями.

Организация «Росводоканал Томск» в ответ на публикацию «Милого Томска» сообщила об усиленном режиме работы канализационных насосных станций и канализационных коллекторов. Внештатные ситуации на сетях водоотведения отсутствуют, заверили в ресурсоснабжающей компании.

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