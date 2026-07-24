Собака разорвала девочке губу: в Томске возбудили уголовное дело после нападения животного на ребенка

Статьей 111 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске расследуется инцидент, произошедший на текущей неделе в селе Тимирязевское. Домашняя собака укусила девочку и порвала ей губу. 24 июля в СУ СКР по региону сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Разбирательства организовал отдел по Кировскому району Томска. Напомним, ранее мы рассказали, что облпрокуратура проверяет информацию о нападении на ребенка. Оба ведомства узнали о ЧП из сообщений местных пабликов. С просьбой о максимальной огласке в социальные медиа обратилась мать девочки. Женщина сообщила, что семья с собакой проживает в том же здании, что и она с дочерью. Сам инцидент произошел на улице Ленина. Томичка утверждает, что ее ребенок очень напуган и боится выходить из дома после случившегося.

Согласно статье 111 УК РФ, за умышленное причинение опасного для жизни тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Уголовная ответственность за совершение преступления наступает с 14-летнего возраста.

«Комсомольская правда — Томск» выясняет подробности происшествия в Тимирязевском.

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