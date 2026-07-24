Кишечная палочка обнаружена в Сенной Курье и в нескольких озерах под Томском

Исследования проб воды в период купального сезона проходят еженедельно. Фото: Марина Лукина

Качество воды в природных водоемах проверили специалисты регионального Роспотребнадзора. В ведомстве 24 июля сообщили, что несоответствие проб гигиеническим нормам выявлено в основном по бактериологическим показателям.

Превышение по общим колиформным бактериям и E.coli (кишечная палочка) зафиксировано в Ушайке, в окрестностях поселка Восточный; в озере ТНХК; в озере Рожнево, у села Березкино; на левом берегу Томич и в Сенной Курье.

В региональном управлении Роспотребнадзоре уточнили, что исследования проб воды в период купального сезона проходят еженедельно. Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

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