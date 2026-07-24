Средняя цена бензина в Томской области за две недели выросла до 71,88 рубля

Среди регионов СФО самая высокая цена на бензин зафиксирована в Тыве Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средняя стоимость автомобильного бензина в Томской области к 20 июля достигла 71,88 рубля за литр, увеличившись на 0,94% по сравнению с началом месяца. По информации Росстата, наиболее заметный рост цен за 14 дней продемонстрировало дизельное топливо.

С конца июня на некоторых АЗС Томской области ввели лимиты на продажу, часть точек закрыта. Эта ситуация спровоцировала повышение цен: в июне дизель подорожал на 9,6%, а бензин — на 8,6%. Однако, как отмечали местные власти, к середине июля ажиотаж на заправках областного центра начал стихать.

По данным статистического ведомства, на 6 июля средняя цена литра бензина составляла 71,21 рубля. К 20 июля показатель вырос на 67 копеек, достигнув 71,88 рубля. Стоимость марки АИ-92 увеличилась с 68,56 до 69,03 рубля за литр (плюс 47 копеек, или 0,69%). Бензин АИ-95 подорожал с 72,48 до 73,31 рубля за литр, прибавив 83 копейки (1,15%). Цена на топливо марки АИ-98 и выше выросла незначительно — с 85,25 до 85,42 рубля за литр, что на 17 копеек (0,2%) больше.

Дизельное топливо показало наибольший прирост: его стоимость поднялась с 89,60 до 91,73 рубля за литр. В денежном выражении рост составил 2,13 рубля, в процентном — 2,38%.

Среди регионов СФО самая высокая цена на бензин зафиксирована в Тыве — 122,82 рубля за литр, а самая низкая — в Омской области (64,55 рубля).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области расширяют применение золошлаков при ремонте дорог

Кишечная палочка обнаружена в Сенной Курье и в нескольких озерах под Томском

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru