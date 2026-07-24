Томская прокуратура проверит информацию о нападении собаки на девочку

Породу собаки, напавшей на ребенка, мать девочки не уточнила. Фото: Марина Лукина

В Томске 24 июля началась проверка информации о нападении собаки на ребенка. Это поручение прокурора Томской области Сергея Ломакина. Известно, что инцидент произошел в селе Тимирязевское

На ребенка напала соседская собака. У девочки травмирована губа.

В паблике ДТП|ЧП Томск появился пост от имени жительницы села, в котором сообщается, что нападение животного произошло на улице Ленина. Женщина просит разобраться в ситуации. Возраст ребенка и порода собаки не уточняются.

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