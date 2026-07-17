Ветеран спецоперации адаптировал для нужд фронта 40 «спасительных» машин. При воспоминании о получении награды волонтер ощущает мурашки на коже. Фото предоставил Павел Большаков

41-летнего томича, ветерана СВО Павла Большакова переполняют эмоции: сибиряк воодушевленно рассказывает «КП-Томск», как необычно началась для него эта неделя. 13 июля мужчина получил нагрудный знак «Народный фронт. Все для Победы!» и диплом за организацию гумпомощи и сборку машин для военных. Какие именно заслуги разведчика и волонтера столь высоко оценили на форуме с участием президента Путина? Как из-за семейной трагедии многодетный отец вернулся на Родину и в бизнесе продолжил боевую работу? Как смог снова стать счастливым после горькой потери? Об этом мы спросили земляка-героя.

Одно из самых запоминающихся событий в жизни томича. Фото предоставил Павел Большаков

От мобилизации до «горячей» разведки

Путь на передовую для Павла начался 28 сентября 2022 года, с вручения повестки. Патриотически настроенный томич сам настоял на отправке в зону проведения спецоперации.

Снимок из архива бойца. Фото предоставил Павел Большаков

«По дороге в Елань я собрал команду, стал командиром отделения разведки. Армейский опыт у меня уже был, так как я проходил срочную службу в Главном управлении Министерства обороны, так называемом ГУМО-12, на секретном объекте. Тогда я охранял границу с Китаем, к моменту демобилизации являлся заместителем командира мобильного взвода», — делится Большаков.

В зоне проведения специальной военной операции томич получил прозвище Леший.

Разведчик Павел Большаков. Фото предоставил Павел Большаков

Первое боевое задание оказалось самым сложным и запоминающимся. Павел объясняет это так:

«Ожидание и реальность — совершенно разные вещи. Во второй раз страх никуда не уходит, но появляется понимание того, что тебя ждет. Хотя одновременно остается и неизвестность. Привыкнуть к опасности все равно невозможно. Ты постоянно на этой грани».

Армейские будни. Фото предоставил Павел Большаков

На фронте Большаков пробыл до июня 2024-го. Его отъезд в Томск оказался неожиданным.

Трагедия и возвращение

На передовой Павла ждала государственная награда, которой были отмечены все бойцы его подразделения. Однако получить ее томич не успел, неожиданно умерла супруга и пришлось срочно ехать домой. Обратно на СВО уже не вернулся: не с кем было оставить двоих маленьких детей. Жена, по словам Большакова, скончалась из-за нервного истощения, измотанная ожиданием звонков от мужа, который часто был вне связи, на боевых заданиях.

«Каждое соединение по телефону отдавалось неописуемой болью внутри. Супруга боялась, что сейчас, не дай Бог, трубку не я возьму, а кто-то, кто скажет, что я погиб. В итоге организм дал сбой, врачи не успели ее спасти», — с горечью делится Павел.

Семья — главная опора

Пережив период острой боли утраты, томич сумел с оптимизмом взглянуть в будущее. Ведь жизнь продолжается, и она, по словам мужчины, самая ценная награда, которую он «унес» с фронта. Со временем томич смог снова устроить личную жизнь, женился. Сейчас его старшей дочери 20 лет, сыновьям 6 и 10, а в ноябре появится еще одна дочка.

Новая избранница Павла — Анна. Фото предоставил Павел Большаков

Часть большой семьи. Фото предоставил Павел Большаков

Дети гордятся отцом. В садике у сына разведчика даже повесили фотографию папы на доске почета, когда Павел провел малышам урок мужества.

«Продолжаю регулярно встречаться с молодежью, прихожу в школы, выступаю перед ребятами, отвечаю на вопросы. На «Зарницу» езжу как инструктор», — рассказывает Большаков.

Один из уроков мужества в томской школе. Фото предоставил Павел Большаков

Необычная мастерская с уникальным принципом

Возвращение Павла домой не стало прекращением его участия в защите Родины. Сначала он начал просто помогать землякам с погрузкой партий гуманитарной помощи для СВО.

Волонтер, которым гордится Томск. Фото предоставил Павел Большаков

Со временем томичу пришла идея организовать собственное дело, связанное с поддержкой тех, кто остался на передовой. Большаков стал участником программы «Свой бизнес» и открыл автомастерскую. Она работает по особому принципу: 15% дохода от каждого заказа идут на нужды фронта.

Запустив бизнес, 15% дохода ветеран СВО направляет для нужно фронта. Фото предоставил Павел Большаков

Необычная автомастерская. Фото предоставил Павел Большаков

Фото предоставил Павел Большаков

Этот бизнес — не просто источник заработка, а настоящее производство по переоборудованию машин для передовой. Вместе с другими ветеранами и единомышленниками Павел отправил на фронт около 40 единиц техники. Их доставили военнослужащим фуры в рамках миссий ОНФ.

Ветеран спецоперации стал предпринимателем-волонтером благодаря специальной программе. Фото предоставил Павел Большаков

Фото предоставил Павел Большаков

Машины, которые сходят с необычного «конвейера» — настоящие «спасатели», на них эвакуируют раненых ребят, доставляют боеприпасы, провизию. Каждое авто «проектируется» для конкретного бойца, под его задачи, по его адресной заявке.

Важное дело удалось поставить на поток. Фото предоставил Павел Большаков

Общее дело единомышленников. Фото предоставил Павел Большаков

Работа кинит в любое время года. Фото предоставил Павел Большаков

Фото предоставил Павел Большаков

Фото предоставил Павел Большаков

Что очень важно, сами солдаты участвуют в процессе дистанционно. Они озвучивают четкие пожелания, а Павел доводит каждое авто до оптимальных характеристик для конкретных задач.

Преображают не только начинку машин, внешний вид тоже оптимизируют. Фото предоставил Павел Большаков

Практически непрерывный процесс. Фото предоставил Павел Большаков

Маленькие помощники часто находятся рядом с папой. Фото предоставил Павел Большаков

Деньги на фронт, а не себе

На вопрос «Как, в целом, идет бизнес?» Павел Большаков отвечает, что заказов достаточно, однако финансовый вопрос остается не закрытым. Между возможностью отремонтировать цех, куда приходят клиенты, и вложениями в восстановление машин для СВО томич выбирает второе. Признается, что очень хочется улучшить помещение сервиса, но приоритет очевиден.

«Своих средств пока не хватает на благоустройство, а любой допзаработок пускаю на ремонт техники», — говорит мужчина.

С единомышленником во время подготовки еще одного «спасительного» авто. Фото предоставил Павел Большаков

Москва, форум и президент России

Волонтерская деятельность ветерана спецоперации и стала поводом для поездки на всероссийский форум. Павел признался: путешествие в Москву для награждения стало ярким событием в его жизни.

Мероприятие приурочили к четырехлетию проекта «Все для Победы!». Фото предоставил Павел Большаков

Заслуженная награда Павла. Фото предоставил Павел Большаков

«Я сидел во втором ряду буквально на расстоянии вытянутой руки от президента России Владимира Путина! До сих пор, когда вспоминаю, у меня бегут мурашки, нигде более не получал таких впечатлений. Получил награду как волонтер, как активист томского отделения «Народного фронта», это огромная честь. Я благодарен за доверие нашему городу, волонтерским движениям, моей команде, наставникам», — поделился эмоциями сибиряк.

Церемония собрала в национальном центре «Россия» более 1200 активистов со всей страны. Фото предоставил Павел Большаков

Яркая поездка волонтера в столицу. Фото предоставил Павел Большаков

Томские патриоты в Москва-Сити. Фото предоставил Павел Большаков

Как только Павел вернулся из Москвы в Томск, сразу приступил к работе. Точнее — к своей важной миссии.

«Придется потрудиться немного дольше, чтобы наверстывать те дни, которые я отсутствовал. Как-то специально отмечать награждение не буду, не любитель праздновать подобные события», — признался томич. И добавил: «В общем, дальше — только работа, новые машины для наших ребят и семья».

Павел Большаков поделился еще одной фотографией, где он запечатлен с любимой супругой

Гордость земляков — ветеран СВО Павел Большаков. Фото предоставил Павел Большаков

Обычные будни ветерана СВО пошли своим чередом. Для томича по-прежнему каждый день, проведенный в мастерской — еще один шаг к общей победе. С такими людьми, как Павел Большаков, тыл остается надежным плечом для тех, кто сейчас на линии соприкосновения.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» показала на фото и видео быт бойцов на Херсонском направлении.

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