Жительница Томского района заплатила мошенникам за несуществующие полуфабрикаты

В мессенджере женщина увидела канал по продаже полуфабрикатов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередной случай обмана, связанный с покупкой товаров онлайн, зафиксирован в Томской области. Полиция региона 16 июля сообщила, что жертвой обмана стала жительница Томского района 1994 года рождения.

В мессенджере женщина увидела канал по продаже полуфабрикатов и решила приобрести цыпленка-чахохбили. Покупательница связалась с менеджером канала, который пообещал оперативную доставку товара и убедил даму заплатить за выбранный полуфабрикат 4100 рублей.

В день доставки продавец сначала перенес срок, а затем перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

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