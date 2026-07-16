Трех томичей оштрафуют за превышение уровня шума выхлопной системы автомобилей

В ходе рейдов нарушения проверяют с помощью специализированных приборов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по проверке уровня шума выхлопных систем автомобилей горожан. В УМВД по Томской области 16 июля сообщили, что уровень шума сотрудники полиции проверяли с помощью специального технического устройства.

В нескольких случаях выявлено превышение допустимых нормативов. В отношении водителей были составлены 3 административных материала, автомобилистам предстоит оплатить штраф в размере 500 рублей.

Уровень шума выхлопной системы автомобиля измеряется в акустических децибелах — это единица, которая учитывает, как звук воспринимается человеческим ухом.

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