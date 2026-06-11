В День России в Томске пройдет большой уличный концерт Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на День России, 12 июня. В Томской области ожидаются осадки различной степени интенсивности, будет жарко.

Предстоящей ночью возможны кратковременные дожди, грозы, по востоку области — без существенных осадков. Днем при грозах ожидаются ливни и град. Ветер юго-восточный, с порывами при грозах до 17 метров в секунду.

В ночь на 12 июня температура воздуха составит +12…+17 градусов. В дневные часы ожидаются колебания от +25 до +30 °С.

Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует на пятницу, 12 июня, слабую магнитную бурю и небольшой дождь. Другой погодный сервис «Гисметео» сообщил, что в Томске в праздничный день температура воздуха составит +25 градусов. Кстати, по информации этого портала, год назад в День России в областном центре было очень жарко, воздух раскалился до +28°С.

Что касается самого праздника, в регионе запланировано множество активностей. В Томске состоятся большой спортивный праздник, уличный концерт. Аналогичные мероприятия пройдут в районах.

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