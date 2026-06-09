Уличный концерт и спортивный праздник запланированы в Томске в День России

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 12 июня, в Томской области отметят День России, запланировано множество мероприятий.
Утром на стадионе «Политехник» пройдет большой спортивный праздник, включая массовый забег, волейбольный матч и открытие инклюзивной спортплощадки.
В полдень в Губернаторском квартале на площади у театра драмы состоится концерт с участием лучших творческих коллективов региона; нескольким юным томичам вручат первые в их жизни паспорта.
Там же состоится интеллектуально-познавательная игра «Гордость России», в рамках которой состоятся соревнования на знание наибольшего количества песен о Родине и России. Волонтеры будут раздавать томичам и гостям города ленточки «Российский триколор».
Аналогичные события — концерты и вручения паспортов — запланированы в нескольких районах Томской области
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