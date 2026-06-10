Некоторым людям нужно пить от 0,5 литра воды в час. Соблюдение важных правил позволит не рухнуть в обморок в жару Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Июньский зной буквально сводит с ума томичей. Кто-то спасается под кондиционерами, кто-то обливается прохладной водой. А какие еще есть действенные способы облегчить жизнь при +32 градусах и выше? Об этом «Комсомольская правда — Томск» расспросила эксперта регионального управления Роспотребнадзора.

Что пить в жару

Утолять жажду рекомендуется чистой водой или несладким зеленым чаем — пить 100–200 мл в час. Подходят также домашние морсы, свежевыжатые соки без сахара, лимонад с мятой и лимоном, столовая или лечебно-столовая минеральная вода. В квасе не должно быть искусственных добавок, разливной разрешен только в одноразовой посуде. Лучше обойтись без газированных напитков, особенно с синтетическими красителями, они могут вызвать тяжелые аллергические реакции и отравление.

«Если в составе есть фенилаланин или аспартам, на этикетке должна быть маркировка «Содержит источник». Безопасны натуральные красители. Это E-150 — жженый сахар, E-101 — витамин В2, E-160а — каротин, E-160d — ликопин, E-162 — бетанин, E-163 — антоцианы, E-164 — шафран», — рассказывает изданию заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области Егор Медведь.

Как работать в жару

На открытом воздухе в жаркую погоду работать рекомендуется лишь 15-20 минут, затем важно отдохнуть 10-12 минут в прохладе. В офисах без кондиционеров при температуре 28,5 градуса трудовой день сокращают на час, при 29 градусах — на два часа, при 30,5 — на четыре. Температура выше 32,5 градуса считается опасной, работу переносят на утро или вечер.

Питьевую воду в течение рабочего дня всегда нужно держать поблизости. Оптимальная температура напитков +10–15 градусов. Потерю солей восполняют подсоленной или минеральной водой, молочнокислыми напитками, соками.

Выполняя нагрузку средней тяжести при 30°С и выше, необходимо выпивать не менее 0,5 литра воды в час — примерно чашку каждые 20 минут.

Пойдут на пользу и фрукты с овощами, они поддержат иммунитет.

Поведение в жару и помощь детям

В знойный сезон из рациона стоит исключить жирные, жареные и сладкие блюда, отдав предпочтение отварным морепродуктам, курице, холодным супам, окрошке, овощам, фруктам.

Алкоголь и газировка замедляют обменные процессы. Так, холодное пиво усиливает нагрузку на сердце и сосуды, опьянение наступает быстрее, риск перегрева возрастает.

В течение дня полезно принимать прохладный душ. На пикник важно взять именно безопасные продукты, тщательно вымыть фрукты и овощи, использовать термосумку и одноразовую посуду.

Чтобы снизить негативное влияние жары на организм, нужно есть и пить по правилам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Особое внимание в жару нужно уделять безопасности детей. Они много бегают под солнцем, могут появиться симптомы перегрева: покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок.

«При первых подобных признаках необходимо снять с человека одежду, уложить его, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью. Обязательно поить пострадавшего каждые 5-10 минут. При потере сознания нужно срочно вызывать скорую помощь», — предупредил томичей Егор Медведь.

Специалист добавил, что в сильную жару важно внимательно следить за самочувствием не только детей, но и пожилых людей. И, конечно, не забывать о всем известных, самых базовых правилах, соблюдение которых поможет не сгореть под палящими лучами:

— ограничить пребывание на солнце с 11 до 17 часов,

— снизить физические нагрузки,

— надевать легкую одежду из натуральных тканей,

— носить головные уборы,

— пользоваться солнцезащитными очками и зонтиками.

Ограничьте пребывание на солнце с 11 до 17 часов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, почему в городе пока не планируют устанавливать питьевые фонтанчики.

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