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НовостиОбщество15 июня 2026 3:25

У жителя Томской области за пьяные поездки конфискован автомобиль

Суд лишил мужчину водительских прав на два года
Елена Белоусова
За очередную пьяную поездку житель Кожевниковского района поплатился автомобилем

За очередную пьяную поездку житель Кожевниковского района поплатился автомобилем

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Кожевниковском районе вынес суровое наказание в отношении сельского жителя, которого несколько раз останавливали пьяным за рулем. По информации прокуратуры Томской области, решающим стало ДТП, которое сельский житель спровоцировал осенью прошлого года.

37-летний мужчина в ноябре 2025 года сел за руль после распития спиртного, отправившись в магазин за добавкой. По пути в торговую точку он не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД зафиксировали состояние алкогольного опьянения водителя. На месте выяснилось, что у мужчины уже есть опыт привлечения к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Житель района приговорен к тремстам часам обязательных работ и на два года лишен права управления транспортными средствами. Принадлежавший ему автомобиль ИЖ 2126-030 конфискован в доход государства.

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