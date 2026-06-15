У жителя Томской области за пьяные поездки конфискован автомобиль

За очередную пьяную поездку житель Кожевниковского района поплатился автомобилем Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Кожевниковском районе вынес суровое наказание в отношении сельского жителя, которого несколько раз останавливали пьяным за рулем. По информации прокуратуры Томской области, решающим стало ДТП, которое сельский житель спровоцировал осенью прошлого года.

37-летний мужчина в ноябре 2025 года сел за руль после распития спиртного, отправившись в магазин за добавкой. По пути в торговую точку он не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД зафиксировали состояние алкогольного опьянения водителя. На месте выяснилось, что у мужчины уже есть опыт привлечения к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Житель района приговорен к тремстам часам обязательных работ и на два года лишен права управления транспортными средствами. Принадлежавший ему автомобиль ИЖ 2126-030 конфискован в доход государства.

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