Дачный дом горел 14 июня в томском СНТ

Фото: Федор СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП
В СНТ «Нерудник», который относится к Кировскому району Томска, вечером в воскресенье, 14 июня, загорелся одноэтажный бревенчатый дачный дом. В региональном управлении МЧС уточнили, что вплотную к зданию пристроена дощатая веранда.
В результате пожара обгорела обрешетка крыши, частично обгорели стены внутри и снаружи дома, обгорели вещи. Обгорела обрешетка крыши и стены веранды. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров.
Пламя тушили восемь человек. Причина возгорания еще не установлена.
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