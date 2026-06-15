Дачный дом горел 14 июня в томском СНТ

Пожар в СНТ начался после 20.00 в воскресенье Фото: Федор СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

В СНТ «Нерудник», который относится к Кировскому району Томска, вечером в воскресенье, 14 июня, загорелся одноэтажный бревенчатый дачный дом. В региональном управлении МЧС уточнили, что вплотную к зданию пристроена дощатая веранда.

В результате пожара обгорела обрешетка крыши, частично обгорели стены внутри и снаружи дома, обгорели вещи. Обгорела обрешетка крыши и стены веранды. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров.

Пламя тушили восемь человек. Причина возгорания еще не установлена.

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