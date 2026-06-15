В понедельник томичам понадобятся зонтики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томске и области в понедельник, 15 июня. По информации синоптиков томского ЦГМС, в районах местами возможны кратковременные дожди, грозы, град, при грозах — ливни, утром в отдельных районах — туманы.

Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы будут достигать до 12 м/с, при грозах — до 15-20 м/с. Температура воздуха в области днем составит +25…+30 °С.

В Томске ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град, утром в низких местах — туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, при грозе местами порывы будут достигать 15 м/с. В течение дня столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов.

Ранее синоптики объявили, что 15 и 16 июня по области и в Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, при грозах — ливни, усиление ветра.

Одновременно до 17 июня по области сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше. И также до 17 июня местами по области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс) и высокая пожароопасность (4 класс).

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