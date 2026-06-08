Зонтики в начале недели понадобятся только в западных районах Томской области Фото: Елена Белоусова.

Начало новой недели в Томской области будет жарким. По информации томского ЦГМС, в понедельник, 8 июня, воздух в регионе прогреется до +33 °С. осадки возможны, но только на западе региона.

Во вторник и в среду, 9 и 10 июня, в регионе также будет очень жарко: столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов.

Погодные сервисы утверждают, что жара немного ослабнет к пятнице, 12 июня. По данным портала «Гисметео», в нерабочую пятницу в Томской области ожидаются дожди, грозы и +24 градуса. В субботу и воскресенье, 13 и 14 июня, температура воздуха составит +25 градусов, возможны кратковременные дожди.

Ресурс «Яндекс.Погода» прогнозирует кратковременные дожди, начиная с четверга, 11 июня. По информации сервиса, тридцатиградусная жара в регионе возможна только в первый день недели, во вторник, 9 июня, ожидается +27 градусов, в среду, 10 июня, + 29 °С. Ниже +26 градусов на этой неделе столбики термометров в дневные часы опускаться не будут, сообщает погодный портал. Дожди ожидаются с четверга по воскресенье включительно.

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