В Томской области 8 июня будут писать ЕГЭ по математике

В Томской области подготовлено 57 пунктов проведения ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Томской области продолжается основной период ЕГЭ. В понедельник, 8 июня, в расписании — обязательный экзамен по математике базового и профильного уровней. Базовую математику сдают прежде всего для получения аттестата. Профильный ЕГЭ по математике содержит задания высокого уровня сложности и нужен для поступления в технический вуз. В Томской области ЕГЭ сдает 6 241 человек, 5 391 — это выпускники текущего года, остальные — выпускники прошлых лет и обучающиеся колледжей.

В экзамене по базовой математике — 21 вопрос, на все задания требуется дать краткий ответ в виде цифры, последовательности цифр или конечной дроби.

В профильном ЕГЭ по математике есть задания повышенного и высокого уровней сложности.

Продолжительность ЕГЭ по математике составляет три часа.

Каждый год ЕГЭ проходит в три периода, в каждом периоде есть основные и резервные дни сдачи. Для выпускников, которые не сумеют успешно сдать обязательные дисциплины — русский язык и базовую математику, осенью предусмотрен дополнительный период.

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