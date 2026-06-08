Жительница Стрежевого продала машину и отдала деньги мошенникам

Жительнице Стрежевого сообщили, что ее автомобиль выставлен на теневой аукцион Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аферисты сумели убедить жительницу Стрежевого продать автомобиль и отдать им деньги. По данным полиции Томской области, стрежевчанке 1965 года рождения в мессенджере пришло уведомление о включении ее в общедомовой чат. Затем пришло сообщение с просьбой проголосовать за благоустройство территории дома и ссылка, по которой женщина бесстрашно перешла. Она заполнила опросник и ввела код из смс-сообщения.

После этих манипуляций, даме позвонил мужчина, назвавший себя сотрудником правоохранительных органов. Он объявил, что персональные данные женщины «утекли» в открытый доступ и онлайн-мошенники оформили от ее имени генеральную доверенность и теперь могут распоряжаться имуществом.

Более того, автомобиль женщины (была названа марка, цвет и государственный номер ТС), уже выставлен на теневой аукцион. Чтобы сохранить машину, нужно срочно сменить собственника, то есть продать авто, а все деньги, полученные от сделки, перевести на «безопасный счет». Стрежевчанку заверили, что после продажи «железного коня» ей вернут.

Женщина поверила в схему с полным отсутствием логики и продала авто за 850 тысяч рублей человеку, который называл себя сотрудником госструктур. Всю сумму дама перевела на счет, который ей продиктовали.

В релизе полиции сказано, что женщина ничего не говорила мужу о своих переговорах с мошенниками и планах продать автомобиль. Супруг не увидел машину на привычном месте — во дворе и поинтересовался, где сейчас находится авто. Именно муж первым сообщил доверчивой стрежевчанке, что ее обманули.

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