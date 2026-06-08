Жара не отступает: в Томской области 8 июня ожидается +33 °С

Фото: Елена Белоусова.
Прогноз погоды на понедельник, 8 июня, уточнили синоптики томского ЦГМС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На западе региона возможны кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-восточный с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха в области днем составит +28…+33 °С, в Томске столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов.
В ближайшие дни — 9 и 10 июня — в регионе будет также жарко.
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