Жара не отступает: в Томской области 8 июня ожидается +33 °С

Медики настоятельно советуют томичам носить в жару головные уборы и пить воду Фото: Елена Белоусова.

Прогноз погоды на понедельник, 8 июня, уточнили синоптики томского ЦГМС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На западе региона возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-восточный с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха в области днем составит +28…+33 °С, в Томске столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов.

В ближайшие дни — 9 и 10 июня — в регионе будет также жарко.

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