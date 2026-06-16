Огонь наступает: В Томской области действуют девятнадцать лесных пожаров

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области, по данным на утро вторника, 16 июня, действуют девятнадцать природных пожаров на общей площади более 3,5 тысяч гектаров. В департаменте лесного хозяйства уточнили, что самые крупные пожары находятся в Верхнекетском и Первомайском районах, их площадь составляет 1400 и 1090 гектаров соответственно. В Верхнекетском районе по состоянию на 08.30 утра было зафиксировано десять очагов.

В понедельник, 15 июня, в связи с ухудшением лесопожарной обстановки на территории всего региона областные власти установили режим чрезвычайной ситуации в лесах. До этого в Томской области были поочередно объявлены особый противопожарный режим и режим функционирования «повышенная готовность».

Вечером в понедельник, 15 июня, в Томске ощущался запах гари, томичи писали в соцсетях о дымке над городом. В томском ЦГМС уточнили, что причина дымки — высокая влажность и процесс конденсации.

В тушении лесных пожаров задействованы дополнительные силы. Помощь Томской области оказывают авиапожарные из Приволжского авиаотделения, а также из Новосибирской, Омской областей и Республики Хакасия.

При обнаружении возгораний или задымления в лесах, нужно немедленно позвонить на телефон горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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