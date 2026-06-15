Искусственный дождь обрушили на горящие леса Томской области

Площадь территории, над которыми выпали осадки составила 1,7 тысяч га. Фото: Авиалесоохрана Томской области

Специалисты авиалесоохраны вызвали и усилили осадки над горящими лесами в Первомайском районе Томской области, сообщает пресс-служба федерального ведомства. Работы проводились с борта самолета Ан-26 «Циклон» над тремя труднодоступными очагами, площадь пройденная огнем на которых составила 1,7 тыс. га, в том числе двумя крупными.

Искусственное вызывание осадков стало возможным благодаря формированию ресурсной облачности. Дожди необходимы для снижения интенсивности горения кромок пожаров и предотвращения распространения огня, так как из-за длительного периода жары и дефицита влаги влажность лесной подстилки критически снижена. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима ЧС гражданам, студентам и местным жителям грозит административная ответственность по статье 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде крупных штрафов, а при возникновении пожара — уголовная ответственность по статье 261 УК РФ.

На 15 июня в регионе, помимо пожаров в Первомайском районе, силы авиалесоохраны и наземных лесных служб тушат 10 труднодоступных очагов на площади 2,2 тыс. га в Верхнекетском, Александровском, Бакчарском и Колпашевском районах. Все возгорания возникли вследствие грозовой активности. За прошедшие выходные, 13–14 июня, в области ликвидировано 8 грозовых очагов. В тушении задействовано 317 человек и 22 единицы техники.

Помощь региону оказывают 99 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, а также специалисты из Новосибирской области и Хакасии. Межведомственная координация между федеральными и региональными лесными службами позволяет оперативно перебрасывать силы на труднодоступные участки и обеспечивать защиту лесного фонда в рамках федерального законодательства об охране окружающей среды.

В ближайшие дни местами по области сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше. Продолжает действовать высокий, местами чрезвычайный класс пожарной опасности по условиям погоды. С 13 июня на всей территории Томской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах, что предполагает усиленный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и привлечение дополнительных сил для оперативного реагирования на возгорания.

Соблюдение правил пожарной безопасности в лесных массивах является критически важным для сохранения жизни и здоровья местных жителей, студентов и граждан, отдыхающих на природе. Категорически запрещается разводить костры, бросать непотушенные окурки и использовать открытый огонь в условиях действия режима ЧС. Своевременное сообщение об обнаруженном возгорании по номерам 101 или 112 позволяет спасателям быстро локализовать пламя и предотвратить масштабные природные катастрофы.

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