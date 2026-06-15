В Томске за присвоение и растрату будут судить главбуха автошколы

В Томской автошколе оплачивали работу сотрудника, который фактически там не работал Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске в суд направлено уголовное дело о присвоении и растрате, совершенными в автошколе. Прокуратура Томской области сообщила, что обвинения по статье УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» предъявлены 44-летней томичке.

По версии следствия, в феврале 2023 года главный бухгалтер автошколы заключила со своей родственницей договор на оказание консультационных услуг, которые фактически не оказывались, но оплачивались. Более полутора лет главбух присваивала и тратила деньги, выплаченные в качестве вознаграждения по договору. Общая сумма ущерба составила чуть менее 450 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая частично признала вину. На ее имущество наложен арест.

В СК по Томской области уточнили, что собрана достаточная доказательная база, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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