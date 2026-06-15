Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на всей территории Томской области

Для помощи в Томскую область прибыли подразделения из других регионов Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения лесопожарной обстановки. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам, студентам и местным жителям грозит административная ответственность по статье 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ухудшение обстановки вызвано жаркой сухой погодой и действующими возгораниями в зоне авиационного тушения. По состоянию на утро 15 июня на территории региона зафиксировано 14 активных очагов огня. Возгорания охватили территории Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Кедровского, Колпашевского и Первомайского лесничеств. Класс пожарной опасности по условиям погоды достиг средних значений. Координация механизмов тушения между региональными и федеральными службами позволила локализовать два очага в Верхнекетском лесничестве.

На помощь томским огнеборцам прибыли 99 авиапожарных из соседних регионов. В том числе 50 специалистов из Приволжского авиаотделения, а также 49 человек из Новосибирской и Омской областей, в том числе из Республики Хакасия. Совместные действия формирований обеспечивают защиту лесного фонда в рамках федерального и регионального законодательства об охране окружающей среды.

На всей территории региона действуют особый противопожарный режим и режим функционирования повышенной готовности. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого режима виновным лицам грозит административный штраф в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей. В случае возникновения пожара и причинения ущерба по неосторожности предусматривается уголовная ответственность. Местным жителям, студентам и гражданам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на природе. Категорически запрещается разводить костры, бросать непотушенные окурки и использовать открытый огонь в лесных массивах.

Своевременное соблюдение мер предосторожности и правил безопасного использования лесных ресурсов является критически важным для сохранения жизни и здоровья граждан. При обнаружении возгорания или задымления в лесу необходимо незамедлительно сообщать об этом на круглосуточную горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00. Оперативное реагирование и бдительность местных жителей помогают спасателям быстро локализовать пламя и предотвратить масштабные природные катастрофы.

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