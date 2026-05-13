Пострадавшей в аварии с автобусом оказалась беременная томичка

Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Следственный отдел по Ленинскому району Томска проводит процессуальную проверку после ДТП с участием общественного транспорта. Подробности рассказали в СУ СК России по Томской области.

Само дорожно-транспортное происшествие произошло днем 12 мая. Как мы уже рассказывали, причиной ДТП стало не соблюдение водителем маршрутного автобуса безопасной дистанции. Кроме того выяснилось, что водитель не имел водительсткого удостоверения.

Как стало известно, в ДТП пострадала 32-летняя беременная женщина. Женщину оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Решается вопрос о возбуждении дела о оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Действия участников происшествия квалифицируются по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

