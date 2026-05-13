Водитель без прав стал участником ДТП в Томске

Дорожная авария с участием маршрутного автобуса произошла в Томске в первой половине дня 12 мая. По данным Госавтоинспекции, около 11.20 минут на проспекте Ленина, 136А, столкнулись автобус и легковой автомобиль «Лада Гранта».
Предварительно установлено, что 63-летний водитель автобуса «ПАЗ» не выполнил требования Правил дорожного движения о соблюдении безопасной дистанции и столкнулся с «Ладой Грантой». Легковой автомобиль, которым управлял 31-летний мужчина, двигался впереди в попутном направлении с автобусом.
В результате столкновения пострадала 32-летняя женщина-пассажир общественного транспорта. Ее отправили в больницу. По какому маршруту двигался автобуса, в Госавтоинспекции уточнять не стали.
В УМВД России по Томской области обратили внимание на важный нюанс — водительское удостоверение водителя маршрутного автобуса на момент дорожно-транспортного происшествия было просрочено. Мужчина не заменил его в установленный законом срок. Это означает, что пассажиров водитель перевозил, не имея права управления транспортным средством.
Управлять машиной в ситуации, когда срок действия водительских прав истек, — незаконно. Просроченный документ автоматически делает водителя лицом, не имеющим права на управление ТС.
