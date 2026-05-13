Мама пятерых детей рассказала о непростом пути к счастью в преддверии дня семей. Фото предоставила Ирина Рахимова

В преддверии международного дня семей «КП-Томск» рассказывает о необычной паре — Тимуре и Ирине Рахимовых. Их богатство измеряется не только десятилетиями совместной жизни, у томичей пятеро детей: Карине 22 года, Марку 20, Давиду 18 лет, Даниилу 15. Младшую, Камиллу, приняли в семью четырехмесячной, сейчас ей 13 лет. На поддержание здоровья девочки у родителей уходит немало сил. Была еще одна малышка — Микаэлла погибла в 11-месячном возрасте.

Решение стать приемной семьей созревало десятилетиями. Когда-то у Ирины с мужем были общие многодетные друзья, усыновившие ребенка. Их пример запал в душу. Пара решила взять из детского дома маленькую девочку, однако эта история оказалась трагической. У семьи есть предположение, что малышка умерла из-за врачебной ошибки, хотя документальных доказательств этому на руках нет.

«Скорее всего, было неверно диагностировано состояние и, как следствие, неправильно выбранное лечение привело к гибели. Это произошло очень неожиданно и совсем не было связано с тем списком проблем со здоровьем, который нам озвучили, когда мы забирали Микаэллу в семью. Как раз по тому списку уже все как будто пришло в норму, оставалось подправить работу сердечка, как только девочка подрастет. Так то случившееся стало огромным шоком», — вспоминает Ирина Рахимова.

По ее словам, у дочки скопилась жидкость в абдоминальной полости. Женщина говорит, что УЗИ не проводилось — подозревали кишечную инфекцию. В итоге убить ребенка могла интоксикация.

«Мы не стали выяснять других подробностей и добиваться справедливости — было не до того. Патологоанатом поделилась с нами предположением: простая операция по сканированию брюшной полости позволила бы ребенку жить дальше. Позже я слышала краем уха, что якобы разбирательство все же было и кого-то даже наказали», —делится томичка.

Все нынешние трудности связаны со здоровьем Камиллы. Беременность ее биологической матери на фоне алкоголизма привела к фетально-алкогольному синдрому. У малышки умеренная умственная отсталость, маленькие вес и рост. Последний поддерживают только благодаря гормонам. Каждый вечер девочке ставят уколы, которые сейчас не удается получить по льготе. Эти трудности Рахимовы воспринимают как часть жизни: просто делают все то, что должны.

Женская половина большой семьи. Фото предоставила Ирина Рахимова

«Камилле я говорю: «Раньше ты была в животике у другой мамы, которая не могла о тебе заботиться». И подобных бесед понадобилось много, в течение нескольких лет дочка что-то начала понимать. Однажды так сформулировала: «Вы пришли ко мне и сказали: «Мы возьмем себе вот эту дамочку», — говорит Ирина Рахимова.

В интервью многодетная мама раскрывает главный секрет успеха в построении семейного счастья. Говорит, что всех близких объединяет вера. Из этого фундамента вырастает остальное: ценность отношений и интерес каждого к каждому.

Дружное семейство. Фото предоставила Ирина Рахимова

Камилла, не задумываясь, поясняет, что семья — это любовь. Ее мама добавляет: это место, где всех любят и поддерживают. Это часто беспорядок, шум, вкусная еда и немытая посуда, потому что «не моя очередь». А еще это — крики на трибунах, когда болеешь за сыновей на хоккее, и слезы умиления, когда смотришь, как танцует дочка. «Все перечисленное вместе и есть жизнь», — говорит приемная мама.

На вопрос о том, есть ли у Рахимовых какая-нибудь своя уникальная традиция, они отвечают: «Да, новогодняя!». С самого утра 31 декабря — плотный завтрак, прогулка, затем все сбиваются в одной комнате и засыпают. А после начинается главное — долгое дарение подарков друг другу. Есть и летняя традиция — автопутешествия в Казахстан к бабушке и дедушке. Дорога занимает три дня, но это лучшее время вместе.

Еще один кадр веселой фотосессии. Фото предоставила Ирина Рахимова

Секретов воспитания у Рахимовых нет, но есть принципы: безусловная любовь и принятие. Даже если родители строги, дети должны знать, что их любят любыми.

На традиционный вопрос «КП» о том, что можно пожелать будущим приемным родителям, Ирина отвечает: «Если между супругами есть сомнения или несогласие, торопиться не стоит. Лучше передумать на берегу, чем войти в эту ситуацию и затем отдать ребенка назад. Полезно также пообщаться с приемными мамами и папами — их истории из первых уст очень помогают сориентироваться».

Справочно:

Ирина Рахимова является сертифицированным тренером по работе с травмой, ведущей многих групп для приемных родителей в фонде «Томск без сирот».

В преддверии международного дня семьи томичка рассказала о воспитании пятерых детей. Фото предоставила Ирина Рахимова

Услышав просьбу раскрыть секрет и подсказать, как все успевать, Ирина Рахимова улыбнулась и сказала: «Да никак. Мы с мужем обычная семья, у которой есть и достоинства, и недостатки. Просто стараемся сделать так, чтобы дети пронесли теплые отношения через всю жизнь, чтобы сохранили свою веру. И чтобы их вторым половинкам тоже было хорошо в этом доме, весело и интересно».

Женщина добавляет, что благодаря таким семейным ценностям она спокойна за будущее Камиллы. Даже если с мамой и папой что-то случится, останутся самые родные люди — братья и сестра, которые во всем помогут.

На фотосессии дети выдумывали нетривиальные композиции для снимков. Фото предоставила Ирина Рахимова

В июне 2026 года Тимур и Ирина отметят Серебряную свадьбу. Для Рахимовых это, конечно же, не просто дата или красивая цифра. Это 25 лет ежедневного труда, молитв и огромного счастья быть нужным тому, кто однажды постучался в твою жизнь.

Тимур и Ирина. 25 лет вместе. Фото предоставила Ирина Рахимова

