В Томской области волонтеры нашли заблудившихся в лесу женщин

Эвакуация из леса была тяжелой и длительной. Фото: «ЛизаАлерт» Томск

Группу из пяти женщин, заблудившихся в лесу, искали на этой неделе волонтеры томского отряда «ЛизаАлерт». Заявка на поиск поступила в отряд вечером 4 мая — пять женщин заблудились в лесу в районе железнодорожной станции «26-й километр». Потерявшиеся были на связи, в общей сложности у дам было с собой четыре телефона.

Поисковики рассказали, что после первого же разговора с женщинами, удалось определить их местоположение. Было принято решение выводить их из леса по телефону.

Собирательниц колбы сориентировали по направлению для выхода к железной дороге, затем связь пропала. Позже в отряд поступил звонок от оператора ЕДДС: женщинам удалось дозвониться в службу спасения и сообщить, что они оказались в болоте.

В отряде поняли, что женщины пошли к железной дороге неверным путем, нужно было определить их новое местоположение. Когда женщины снова сумели дозвониться в службу спасения, выяснилось, что одной из них стало плохо, более того идти дальше она не могла. Поисковики по телефону рекомендовали им оставаться на месте, развести костер и ждать помощи.

Был разработан план эвакуации. Волонтеры выдвинулись в лес двумя группами. Началась работа на отклик. Через какое-то время поисковики увидели отблески костра и наших потерявшихся. Одну из женщин из-за плохого самочувствия из леса эвакуировали на носилках.

Одну из женщин из леса эвакуировали на носилках. Фото: «ЛизаАлерт» Томск

«Эта эвакуация была тяжелой и длительной: 2 километра, 6 часов. Но каждый вложил в это свои силы, благодаря чему женщины находятся сейчас в безопасности и со своими родными», — подвели итог спасательной операции в отряде.

В сложной операции также принимали участие сотрудники полиции, ПСС и спасатели поисково-спасательного отряда «Центральный», операторы ЕДДС и 112.

