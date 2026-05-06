Три пешехода пострадали в ДТП на переходе в Северске

Двое 17-летних девушек и 18-летний юноша госпитализированы. Фото: УМВД России по Томской области

Сегодня около 22 часов 25 минут в городе Северске на проспекте Коммунистическом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех пешеходов. Автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 19-летнего водителя совершен наезд на людей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации, двое 17-летних девушек и 18-летний молодой человек пересекали дорогу в установленном месте. В результате столкновения все трое доставлены в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции опрашивают свидетелей, изучают дорожную обстановку и назначают необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Специалисты напоминают: при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость и быть готовым уступить дорогу пешеходам. В тёмное время суток пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде для повышения видимости.

