Три пешехода пострадали в ДТП на переходе в Северске

Сегодня около 22 часов 25 минут в городе Северске на проспекте Коммунистическом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех пешеходов. Автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 19-летнего водителя совершен наезд на людей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
По предварительной информации, двое 17-летних девушек и 18-летний молодой человек пересекали дорогу в установленном месте. В результате столкновения все трое доставлены в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи.
«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники полиции опрашивают свидетелей, изучают дорожную обстановку и назначают необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Специалисты напоминают: при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость и быть готовым уступить дорогу пешеходам. В тёмное время суток пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде для повышения видимости.
Новосибирца осудили за подкуп в Северске на 500 тысяч рублей
