На Иркутском тракте в Томске «Жигули» залетела под фуру

На месте происшествия отработали службы экстренного реагирования Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в четверг, 7 мая, томичи сообщили в соцсетях о жутком ДТП на Иркутском тракте. «Жигули» залетела под заднюю часть фуры.

«Удар был такой силы, что легковушка оказалась буквально смята под прицепом. На месте аварии работала бригада реанимации скорой помощи», — рассказали в паблике «Регион 70» свидетели происшествия.

На опубликованных в канале фото можно увидеть, что половина корпуса белой отечественной машины практически полностью находится под большегрузом. Она сильно раскорежена. Официальные ведомства еще не прокомментировали случившееся, о пострадавших не сообщалось. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что при столкновении двух авто на проспекте Ленина пострадали трое человек.

