Томское СУ СКР организовало проверку после мощного пожара в селе Новоильинка

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Фото: СУ СК России по Томской области

К разбирательствам в связи с крупным пожаром в Шегарском районе подключилось следственное управление СКР по Томской области. О процессуальной проверке по признакам халатности — статьи 293 УК — ведомство сообщило 3 мая.

Уточняется, что в селе Новоильинка огонь уничтожил 16 жилых строений. Быстрому распространению огня способствовали погодные условия. Пострадавших и погибших среди населения нет. Ранее мы писали, что из 12-ти погорельцев четверо оказались в пункте временного размещения.

«Специалисты оценят действия (бездействия) должностных лиц, ответственных за организацию своевременных мероприятий по предупреждению и ликвидации пожара в условиях особого противопожарного режима. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следкоме.

Напомним, разбушевавшийся пожар тушили более тридцати огнеборцев, использовав более десяти спецавтомобилей.

