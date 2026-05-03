Пожар в Томской области оставил без домов 12 человек

Погорельцы, жители села Ильинка. Фото: соцсети Владимира Мазура

В селе Новоильинка Шегарского района из-за мощного пожара, осложненного сильным ветром, пострадала почти целая улица. 3 мая губернатор Томской области Владимир Мазур привел слова очевидцев: «огонь перекидывался даже не с горящего дома на соседний, а через строение». Стихию унимали 30 специалистов, используя более 11 единиц техники.

В выгоревших домах были зарегистрированы 12 взрослых сельчан. Восемь из них временно переехали к своим родственникам. Четверо, оставшиеся на улице без крова, отправились в пункт временного размещения. Его специально оборудовали в конторе местного предприятия. Пострадавших обеспечили продуктами питания.

Напомним, возгорание на улице Рабочей в Новоильнике зарегистрировали накануне, 2 мая. Его тушили всю ночь и в первой половине сегодняшнего дня. Ранее в МЧС прокомментировали сложившуюся ситуацию «Комсомольской правде — Томск».

