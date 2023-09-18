«Смертельно опасно»: эксперт прокомментировала появление ядовитой ягоды в черте Томска

Несъедобное растение можно спутать с голубикой или черникой. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Томичи продолжают обсуждать в социальных сетях, насколько опасно появление в черте города смертельно ядовитого растения. «Крупные, блестящие, одиночные черные ягоды могут привлечь детей», - написали о Вороньем глазе в Тelegram-канале «Регион-70». Напомним, горожане поделились в паблике снимками опасного растения, обнаруженного в Лагерном саду. Ситуацию «Комсомольской правде – Томск» прокомментировала кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники БИ ТГУ Вера Конева.

Специалист подтвердила, что на фото – действительно ядовитое растение Вороний глаз или Paris quadrifolia L. Она уточнила, что это многолетник, который встречается во всех районах Томской области, назвала его привычным для местных окрестностей.

«Предпочитает тенистые и влажные леса. Растет он и в березовых насаждениях Лагерного сада, в окрестностях стадиона Буревестник, тропы здоровья. То есть, это обычное фоновое растение. Вреда никакого не оказывает, если его не есть», - рассказала Вера Викторовна.

Как раз о том, что ягоду могут по незнанию или ошибке съесть томичи, дискутируют подписчики местных пабликов. Многие пишут, что нужно заранее объяснять детям, к какому растению нельзя прикасаться. Кроме того, некоторые комментаторы рассказали, что в детстве пробовали Вороний глаз на вкус – он оказался горьким.

«Ее не проглотишь даже, она очень невкусная», «Горький до жути, его съесть - это еще постараться надо. Я в детстве однажды случайно сорвал его вместо черники, потом еще полдня ходил выплевывал», - делятся воспоминаниями пользователи соцсетей.

Именно это свойство смертельно опасной ягоды позволяет надеяться, что юные томичи не станут ее употреблять. Впрочем, вероятность того, что дети спутают отраву с черникой или голубикой, все же остается. Видя озабоченность горожан появлением Вороньего глаза, представители департамента дорожной деятельности и благоустройства горадминистрации поспешили успокоить томичей. Она рассказали, что приступили к обследованию территории Лагерного сада. Находя ядовитое растение, специалисты сразу его уничтожают.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Томичам также пояснили, на какие симптомы нужно срочно обратить внимание тому, кто съел ягоду Вороний глаз.

«Употребление плодов этого растения вызывает тошноту, рвоту, диарею, судороги, головокружение, нарушение дыхания и сердцебиения. При обнаружении признаков отравления необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью», - предупредили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что на днях жителей областного центра удивило еще одно растение. Не просто необычными, а фантастическими горожане назвали грибы, которые обнаружили в Михайловской роще и в Ворошиловском парке. Они имеют вытянутую форму и ярко-красный наконечник.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В беседе с изданием доцент кафедры ботаники Биологического института ТГУ Вера Конева пояснила, что найденные грибы являются краснокнижными. Мутинус (Mutinus) из семейства Веселковые – редкий вид, который не так просто встретить в городских парках.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в 2023 году в Красную книгу Томской области занесут более 20 видов грибов и растений, которые имеют сокращающийся в численности статус.

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