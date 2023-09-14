«Чистим и удобряем почву»: жительница Томской области поделилась правилами подготовки огорода к зиме

Перед заморозками потребуется убрать растительные отходы и высадить сидераты. Фото предоставлено героем публикации

Чтобы летом наслаждаться хорошим урожаем, огород нужно подготовить к зиме. В ожидании прихода холодов сельчане тщательно очищают и удобряют землю. Как это сделать правильно – журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказала жительница села Дзержинское Любовь Новосельцева.

Подготовка к холодам начинается с середины лета

«Еще в июле, когда клубнику собрали, мы обрабатываем кустики, обрезаем листья, убираем бактерии, подкармливаем, это уже называется подготовка к зиме. Дальше так и с остальной ягодой поэтапно - смородина, крыжовник, малина. Если заранее не уберем вредителей, то ближе к холодам они своих деток уведут под корни, те весной вылезут и ягоду съедят без нас», - говорит Любовь Николаевна.

Фото предоставлено героем публикации

Огород нужно тщательно очистить

По словам Любови Новосельцевой, основная задача огородника – оставить землю «голой» перед приходом заморозков. То есть, нужно постараться по максимуму все убрать с грядок. После сбора урожая картофеля следует вынести с поля не только ботву, но и мелкие, червивые, гнилые клубни. Если они попадут в землю, то со временем расквасятся. Из-за этого в следующем году растения заразятся фитофторозом. Клубни будут кривыми, плохо пахнуть.

Эти же рекомендации относятся к работе на остальных грядках – морковных, огуречных и других.

Фото предоставлено героем публикации

«Когда уже огурцы становятся непригодными для еды, мы ботву полностью убираем, ведь в ней живут бактерии. Каждое растение не только берет соки из земли, но и оставляет тех насекомых, которые расплодились именно для его культуры. Отсюда фитофтор у помидоров, картошки, луковая муха – у лука», - поясняет сельчанка.

В саду, где растут деревья и кусты, также из-за оставленной на зиму травы с приходом тепла выйдут муравьи, гусеницы, насекомые быстро расплодятся.

Традиционно перед холодами убирают с грядок и все сорняки, чтобы они не заглушили будущие посевы.

Для улучшения структуры почвы высаживают сидераты

После очистки землю боронят и высаживают в нее сидераты – эти растения огородники называют настоящими реаниматорами почвы. Они обогащают ее питательными веществами, азотом, улучшают структуру. Являясь своеобразным зеленым удобрением, сидераты угнетают рост сорняков.

«Мы используем для этого фацелию или семена белой горчицы. Например, в конце июля-начале августа собрали лук и чеснок, до больших заморозков земле голой стоять. На ней будут произрастать сорняки, если не посадим сидераты», - пояснила Любовь Новосельцева.

В первой половине октября рыхлят грунт. При этом биомасса сидерата частично попадает в землю, еще больше ее обогащая.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Те, у кого есть возможность, перепахивают землю вместе с удобрением – навозом, перегноем.

«Лучше неглубоко – просто взбудоражить небольшой слой, чтобы колорадский жук не ушел далеко в землю, а погиб на поверхности. Вымерзнет больше семян и корней сорняков. Тогда поле будет более чистое», - говорит жительница Дзержинского.

При приготовлении компоста нельзя использовать ботву картофеля

Растительные отходы, включая корни, Новосельцева советует не выбрасывать, а складывать в большую кучу. Не используют лишь картофельную ботву. Собирают помидорные, луковые, кабачковые, огуречные остатки, сорняки, ветки.

Фото предоставлено героем публикации

Перед заморозками все это поливают водой, а затем специальным раствором. Для получения наилучшего эффекта накрывают целлофаном, старым рубероидом или тряпками.

«Закрыли осенью и до весны забыли. Внутри там поднимается высокая температура. На следующий год из перепревшей за зиму травы получается шикарная компостная земля», - пояснила сельчанка.

Напомним, ранее собеседница «Комсомольской правды – Томск» рассказала, когда и как правильно выкапывать картошку.

Читайте также Ночные заморозки до -2 градусов ожидаются в Томске с 13 по 15 сентября