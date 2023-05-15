Более 20 видов грибов и растений занесут в Красную книгу Томской области

В Красной книге Томской области появится более 20 видов грибов и растений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новое издание Красной книги Томской области добавят 13 видов грибов и 8 видов растений. Все они будут носить сокращающийся в численности статус. Об этом сообщил и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов.

«На данный момент в Красную книгу Томской области занесены 20 видов грибов и 109 видов растений. В новое издание будет добавлено 13 видов грибов и восемь видов растений», – рассказал изданию РИА Томск Максим Кривов.

В обновленное издание региональной Красной книги войдут бузульник сизый, сокольница перекрестная, борец бородатый, плагиомний густозубчатый, живучник гибридный, плагиотециум скрытный, миурелла сережчатая и арнеллия финская.

Охраняемыми грибами станут опенок чеканный, лобария легочная, строчевик круглоспоровый, пунктелия сухая, саркосома шаровидная, бухвальдоболет древесинный, веселка обыкновенная, лепиота древесинная, ганодерма блестящая, рядовка мацутакэ, фомитопсис лекарственный, хромозера синепластинковая, белоагарикус девичий.