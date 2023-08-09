Смертельно ядовитая ягода «Вороний глаз» выросла в Лагерном саду Томска

Фото: "Регион-70"

Жители Томска обнаружили на территории Лагерного сада ядовитую ягоду, которая может быть смертельно опасна для человека. Информация о находке появилась в паблике «Регион-70».

«Смертельно ядовитое растение Вороний глаз растёт на территории Лагерного сада. Крупные, блестящие одиночные чёрные ягоды могут привлечь детей», — предупредил неравнодушный житель города.

Согласно данным из открытых источников, "Вороний глаз" также называется Парижской травой. Ядовитые ягоды созревают обычно к августу. Они привлекают внимание ярко-черным плодом с сизоватым отливом.

Употребления ягод вызывает сильнейшее отравление и поражение центральной нервной системы. Возможны последствия от рвоты и диареи, до спазмов и полной остановки сердца.

Первыми симптомами отравления является тошнота, рвота, расстройство желудка, боли в кишечнике, жжение и сухость слизистых рта и гортани, головокружение, сильные головные боли, увеличение зрачков. При сильном отравлении возникает затрудненное дыхание, нарушение работы сердца, судороги, паралич.