Риелтор рассказал, как скачок спроса на 40% повлиял на стоимость вторичного жилья в Томске

Поднятая Центробанком ставка не дала вырасти спросу, а за ним и ценам Фото: Анна Ковалёва

Новое исследование «Авито. Недвижимость» шокировало тех томичей, которые задумываются о покупке квартиры. Томск вошел в топ-3 российских городов по росту спроса на вторичное жилье, уступив позиции только Казани и Симферополю. «Если спрос рванул аж на 40%, то каков же всплеск цен?», - недоумевают горожане. О реальной ситуации на рынке журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказал директор одного из ведущих местных агентств недвижимости.

По словам Вадима Васильевича А., в августе риелторы действительно наблюдали бурный рост интереса томичей к вторичной недвижимости. Однако эксперт четко разграничивает понятия: речь идет именно об интересе, а не о реальных покупках.

Почему разогнался спрос

«Повешение интереса связано с тем, что Центробанк поднял ставку рефинансирования с 8,5 до 12%, ипотечная выросла до 13,9. Поэтому люди, которые хотели неспешно повыбирать и купить в сентябре-ноябре, бросились смотреть варианты сейчас. Но их не было так много, чтобы сдвинуть рынок по ценам», - пояснил риелтор.

Количество сделок в августе действительно увеличилось. Условно, было куплено 100 квартир вместо обычных 70. Однако, опять же, чтобы стоимость вторичного жилья сильно подскочила, на рынке должно пройти порядка 1000 сделок.

Кто смотрел и кто покупал квартиры

Когда людям объявили, что старые ставки по уже одобренной ипотеке буду действовать еще длительное время, многие перестали торопиться. Ажиотаж начал спадать.

«Сейчас у основной массы на руках одобрение, они дальше ищут квартиры по прежним условиям. Лишь некоторые томичи, опасаясь изменений, совершили сделку раньше намеченного срока. Таких немного, они начинали искать в июне-июле, просто чуть быстрее приняли решение. Поэтому и было больше сделок», - говорит Вадим Васильевич.

Эксперт считает, что новая ставка ЦБ – почти запретительная. То есть, ипотека для людей стала дорогой. Это привело к тому, что по новым ипотечным ставкам на вторичном рынке практически нет заявок.

Поведение продавцов

Тот всплеск интереса к «вторичке», который наблюдался летом, не остался без реакции продавцов. К ним значительно чаще звонили, приходили, горожане смотрели объекты. Вадим Васильевич констатирует, что в ответ на локальный повышенный спрос образовалась небольшая тенденция к желанию продавцов поднять цены. Но она не была поддержана временем.

«В цифрах - это было в пределах торга. Пример: квартира стоит 3,3 млн рублей, просят 3,5. Дают в августе скидку 50-70 тысяч. С удешевлением же доллара покупатели быстро взяли паузу, и желание продавцов поднять цены тут же уперлось в резкое уменьшение числа клиентов», - рассказывает директор агентства недвижимости.

Он подчеркивает, что при оценке реального положения дел на рынке не стоит ориентироваться на цифры, которые представлены на онлайн-сервисах. Например, платформа «Авито» отражает только те ценники, которые выставляют собственники. Вовсе не факт, что именно по заявленной стоимости в итоге проходят сделки и что они вообще совершаются.

«В реальности цены повышаются только тогда, когда к тебе приходят несколько человек в день и правда хотят купить. А сейчас люди посмотрели, ушли и больше не появились. То есть, поинтересоваться и купить - это разные вещи», - напоминает эксперт.

Видим Васильевич добавил, что сегодня в агентство все чаще звонят продавцы вторичного жилья с просьбой немного снизить стоимость объекта из-за отсутствия звонков и просмотров.

Прогноз эксперта

Проанализировав ситуацию на местном рынке, Вадим Васильевич А. пришел к выводу, что из-за высокого уровня ипотечных ставок роста цен на квартиры не предвидится.

«Цены на «вторичке» расти не будут, если ставка или инфляция не пойдут вверх. Здесь 2 варианта: кредит дешевеет либо инфляция растет. С ней, я думаю, поборются хорошо: кредит будет дорогим, спрос снизится. Если же инфляция вырастет, то 13% годовых будут адекватно воспринимать. Пример: кредит 12 годовых, а квартира дорожает на 15 - в такой ситуации выгодней ее купить, тогда рынок оживится», - поделился мнением томский эксперт по недвижимости.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что к концу 2023 года более тысячи горожан переедут из аварийного жилья в новостройки.

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