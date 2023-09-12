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НовостиОбщество12 сентября 2023 15:45

Томск занял третье место в России по росту спроса на вторичное жилье

Спрос на вторичку в Томске вырос на 40%
Александра Тайбатрова
В целом спрос на вторичку вырос в 30 городах из 33, которые участвовали в исследовании

В целом спрос на вторичку вырос в 30 городах из 33, которые участвовали в исследовании

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томск вошел в число городов России, где больше всего вырос спрос на вторичное жилье. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимость». Согласно их данным, спрос на вторичку в Томске вырос на 40%, и это третье место среди городов России после Симферополя (+64%) и Казани (+46%).

При этом, согласно данным исследования, особенно в Томске вырос спрос на большие вторичные квартиры – от четырех комнат. В целом же спрос на вторичку вырос в 30 городах из 33, которые участвовали в исследовании.