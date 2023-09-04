В Томске проверили, как идет строительство новых жилых домов

За семь месяцев 2023 в Томске ввели в эксплуатацию в 2,1 раза больше жилья, чем за тот же период прошлого года Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске прошла проверка хода строительства новых жилых домов. В мэрии рассказали, что выездное совещание провел и.о. мэра Михаил Ратнер. Также в нем участвовали представители мэрии и застройщиков.

«Первый пункт выезда - 18-этажилой комплекс RetroCity на Иркутском тракте, 185б», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В этом доме будет 475 квартир, парковка, детские и спортивные площадки. Прозвучало предложение вместе с застройщиком заняться обустройством подходов к строящейся школе на 1100 учеников.

Также и.о. мэра посетил ЖК на улице Пушкина. Два дома на 300 квартир здесь уже сдали, сейчас благоустраивают территорию. Планируют построить еще пять жилых зданий, выделили участок для строительства детского сада, а в будущем, возможно, и школы.

Последним пунктом совещания стал ЖК на Комсомольском проспекте. Здесь строят два жилых дома, один из которых – в 22 этажа, а второй – ниже.

В мэрии напомнили, что за семь месяцев 2023 в Томске ввели в эксплуатацию более 112 тысяч квадратных метров жилья, что больше показателей прошлого года в 2,1 раза.