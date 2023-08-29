«Смертельно опасно»: томичам рассказали, почему белки нападают на людей в городских парках

Грызуны могут передать человеку бешенство, столбняк, бактериальные инфекции. Фото: Telegram-канал "Регион-70"; Михаил Фролов

В Михайловской роще Томска белка укусила за руку девушку. Она присела на скамейку и принялась открывать пакет с орехами, чтобы покормить животное. Томичка уточнила в Telegram-канале «Регион-70»: «подлетела и вцепилась мне в руку. Поехала ставить прививки от столбняка и бешенства в клинику». Врач сказал пострадавшей, что это 2-й случай укуса за день. «Комсомольская правда – Томск» выяснила у эксперта по диким животным, почему они набрасываются на гуляющих.

«На укус белок может толкать запах еды. Взяли орехи, съели, нюхают руку, а она пищей пахнет, вот они и хватают», - поясняет ветеринар, основательница томского Центра реабилитации диких животных «Феникс».

Поскольку руки пахнут едой, животное может укусить их по случайности Фото: Елена КРИВЯКИНА

Еще одной причиной проявления агрессии может стать защитная реакция. Если грызун счел, что его решили схватить, обидеть, он начинает защищаться. По словам специалиста, нападение – это своеобразное предостережение от животного.

Непредсказуемость поведения диких зверей несет в себе серьезную опасность для людей. Самая главная – это бешенство.

«Укус собаки, кошки или дикого животного может иметь тяжелые последствия и являться причиной возникновения особо опасной инфекционной болезни - бешенства (гидрофобии). При наличии клинических проявлений у человека болезнь заканчивается летальным исходом», - уточняют в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

К счастью, по данным ведомства, за 2022 год случаев заражения бешенством среди людей на территории региона не зарегистрировано. Ветеринар Нина Крылова также сказала, что не сталкивалась с такими инцидентами за годы своей практики.

«Поясню, что конкретно белка переносит бешенство крайне-крайне редко, ведь, если на нее нападает больной хищник, она обычно быстро погибает. Был пример: лиса набросилась на этого мелкого грызуна, он сразу умер от травм. Но, конечно, он все же может убежать и выжить, надо быть на чеку», - говорит эксперт.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опасен укус грызуна и потому, что в область раны человека попадают бактерии. Их довольно много в ротовой полости белки, поскольку она копает землю, грызет корешки, также любит есть мясо, включая падаль. Местные инфекции, которые получают атакованные животным люди, могут вызвать воспалительные процессы. Это утяжеляют заживление ран.

Описанное выше может также привести к летальному исходу, если у человека есть проблемы с иммунной системой. То есть, при индивидуальной реакции - слабом ответе организма – можно умереть после укуса даже без передачи смертельного заболевания.

Нина Крылова советует гуляющим в парках ни в коем случае не рисковать – не кормить зверей с рук. Лучше положить угощение рядом и просто понаблюдать за трапезой со стороны.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Конечно же, надо всегда помнить, что это не ручное домашнее животное. Поведение белки остается непредсказуемым, даже если Вы 100 раз уже ее подкармливали. В случае укуса следует поставить не только прививку от бешенства, но и от столбняка», - порекомендовала ветеринар.

Девушка напомнила, что столбняк тоже крайне опасен: приводит к летальному исходу в 90% случаев заражения.

Крылова также уточнила, что случаев нападения белок на людей на самом деле не стало больше. Просто на сегодняшний день жители региона стали активнее взаимодействовать с соцсетями, публикуют больше информации, чем раньше.

«Укусы были всегда, просто не все люди об этом куда-либо сообщают. Даже мне ежегодно знакомые говорят: «Мы были там-то в городе, нас белка укусила». Есть те, которые просто пошли в травмпункт. И, если Вы посмотрите его статистику, увидите, что зафиксированы ежегодные обращения по укусам с белками в Томске», - пояснила специалист по диким животным.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в Томском районе у медведя выявили трихинеллез.

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