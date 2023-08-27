В Михайловской роще Томска белка укусила девушку

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В лесопарке Октябрьского района Томска белка укусила за руку девушку. Об этом сообщили накануне в Telegram-канале «Регион-70».

«В Михайловской роще сегодня меня укусила белка, пока я сидела на лавочке и пыталась открыть пакет с орехами для нее. Просто подлетела и вцепилась мне в руку. Поехала ставить прививки от столбняка и бешенства», - написала автор поста.

Как позже сообщил девушке врач, в этот же день к нему обращался еще один человек из-за укуса белки в Михайловской роще.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в Томском районе выявили трихинеллез у медведя

Читайте также «На голове странная шишка!»: томичка рассказала, как организм ее сына отреагировал на присасывание клеща