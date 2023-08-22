Впервые в 2023 году в Томском районе у медведя выявили трихинеллез

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Под Томском охотник добыл медведя, который оказался зараженным трихинеллезом – общим для животных и людей заболеванием. Это первый подобный случай в 2023 году. Как сообщила пресс-служба Томского районного ветеринарного управления, туша медведя уже направлена на утилизацию.

«После проведения микроскопических исследований отобранной пробы были обнаружены капсулы с личинками нематод Trichinella spiralis. Данная туша медведя была направлена на утилизацию путем сжигания», - уточняется в сообщении.

В ведомстве напомнили, что трихинеллезом можно заразиться, съев мясо дикого кабана, барсука, медведя, нутрии или лисы. Чтобы этого не случилось, добытых животных охотники должны обязательно направлять на ветеринарно-санитарную экспертизу.

В связи со случаем выявления трихинеллеза в Томском районе ввели карантин. В так называемом эпизоотическом очаге запретили добывать восприимчивых животных, которые отнесены к охотничьим ресурсам. Исключение составляет охота в рамках регулирования численности особей.

«Отмена карантина осуществляется через 1 год после убоя последнего положительно реагирующего восприимчивого животного и проведения других мероприятий», - добавили в ведомстве.

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